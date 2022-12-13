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Овечкин — 2-й игрок в возрасте 37+ лет в истории НХЛ с 17 голами в первых 30 матчах сезона

Овечкин — 2-й игрок в возрасте 37+ лет в истории НХЛ с 17 голами в первых 30 матчах сезона
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 17 шайб в первых 30 матчах нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает StatsCentre в «Твиттере», капитан «столичных» вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству голов за 30 первых матчей сезона для игроков в возрасте 37 лет и старше. Он обошёл Теэму Селянне (сезон-2009/2010), Бретта Халла (сезон-2003/2004), Марио Лемье (сезон-2002/2003) и Дидье Питре (сезон-1920/1921). У всех — по 16 голов.

Отметим, что первое место занимает Брендан Шенахан. В сезоне-2006/2007 нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» за 30 стартовых матчей сезона забросил 22 шайбы.

Напомним, сейчас у Овечкина 30 (17+13) очков в 30 встречах.

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