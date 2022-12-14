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Александр Авцин и Сергей Терещенко перешли в словацкий «Прешов»

Александр Авцин и Сергей Терещенко перешли в словацкий «Прешов»
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Нападающий Александр Авцин и защитник Сергей Терещенко перешли в состав словацкого клуба «Прешов», сообщает пресс-служба команды.

Форвард Александр Авцин в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выступал за «Витязь». В конце ноября Авцин был помещён подмосковным клубом в список отказов. 31-летний игрок подписал контракт с «Витязем» в мае 2022 года, перейдя из московского «Спартака».

В текущем сезоне КХЛ Авцин провёл 13 матчей за подмосковный клуб и отдал две голевые передачи при показателе полезности «-4» и шести минутах штрафа.

Всего за карьеру в КХЛ Александр сыграл 306 матчей и набрал 69 (31+38) очков. Нападающий в лиге играл за московское «Динамо», «Локомотив», «Адмирал», «Северсталь», «Нефтехимик», «Трактор», «Спартак» и «Витязь».

Что касается Сергея Терещенко, то он 30 ноября перешёл из «Амура» в «Салават Юлаев». За команду из Уфы он не провёл ни одной игры. Терещенко провёл в текущем сезоне 12 игр, в которых набрал два (1+1) очка. Всего на счету 30-летнего защитника 566 матчей в КХЛ, в которых игрок обороны набрал 103 (36+67) очка.

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