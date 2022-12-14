«Флорида» вызвала форварда Григория Денисенко из АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» вызвал российского форварда Григория Денисенко их команды АХЛ «Шарлотт Чекерс», сообщает пресс-служба клуба.



Этой осенью Денисенко провёл две предсезонные игры за «Флориду Пантерз» и отметился одной результативной передачей в матче с «Каролиной Харрикейнз». Перед стартом сезона «Флорида» отправила Денисенко в «Шарлотт Чекерс».



В минувшем сезоне уроженец Новосибирска провёл 30 игр за «Шарлотт» и набрал 18 (9+9) баллов.



Всего в НХЛ Григорий провёл восемь игр, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+1» и двумя минутами штрафа.



22-летний россиянин был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта под общим 15-м номером в 2018 году.