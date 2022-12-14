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Три ассиста Кучерова и две передачи Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Сиэтл»

Три ассиста Кучерова и две передачи Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Сиэтл»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе хозяев льда отличились Иэн Коул, Эрик Чернак, Кори Перри, Брейден Пойнт, Росс Колтон и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров принял участие в трёх результативных атаках «Тампа-Бэй», записав на свой счёт три результативные передачи. Таким образом, на счету Кучерова уже 401 голевая передача за карьеру. Также два ассиста записал на свой счёт Михаил Сергачёв.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 36 сейвов из 38 бросков соперника.

У гостей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн и Райан Донатто.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Коул (Хагель, Кучеров) – 01:31 (5x5)   2:0 Чернак (Пойнт, Кучеров) – 07:24 (5x5)   2:1 Макканн (Эберле) – 18:39 (5x5)   3:1 Перри (Колтон, Сергачёв) – 32:13 (5x4)   4:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 33:28 (5x5)   5:1 Колтон (Сергачёв, Чирелли) – 35:36 (5x5)   6:1 Стэмкос (Хедман, Чирелли) – 45:29 (4x4)   6:2 Донато (Гурд) – 59:55 (5x5)

Ещё в одном матче игрового дня «Баффало Сэйбрз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на арене «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:0. Примечательно, что все шесть шайб были заброшены в третьем периоде. Отличились Тейдж Томпсон (дубль), Виктор Олофссон, Джон-Джейсон Петерка, Алекс Так и Пейтон Кребс.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Томпсон (Козенс) – 41:21 (5x4)   2:0 Олофссон (Асплунд, Джост) – 49:56 (5x5)   3:0 Петерка (Куинн, Козенс) – 50:09 (5x5)   4:0 Так (Томпсон, Козенс) – 54:31 (5x4)   5:0 Томпсон (Далин, Так) – 56:27 (5x4)   6:0 Кребс (Олофссон, Асплунд) – 58:33 (5x5)
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