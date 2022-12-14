Звёзды «Чикаго» Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз поздравили Овечкина с 800-м голом в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Главной звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший ещё одну результативную передачу. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ. Таким образом, Овечкин сумел установить уникальное достижение, став всего лишь третьим игроком с 800+ заброшенными шайбами в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

После завершения встречи российского форварда с историческим достижением поздравили главные звёзды «Чикаго» — американский нападающий Патрик Кейн и канадский форвард Джонатан Тэйвз, являющийся капитаном «ястребов».

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