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37-летний Александр Овечкин вышел на пятое место в споре лучших снайперов сезона НХЛ

37-летний Александр Овечкин вышел на пятое место в споре лучших снайперов сезона НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Главной звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший ещё одну результативную передачу. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ. Российский форвард вышел на пятое место в споре лучших снайперов сезона НХЛ, догнав капитана «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорвата и нападающего «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена.

Первое место в борьбе за «Морис Ришар Трофи» занимает капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (26), на втором месте располагаются форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон и нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон (по 23). Следом идёт «нефтяник» Леон Драйзайтль (21).

Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ! Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ!
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