Овечкин стал первым хоккеистом в НХЛ, забросившим 800 шайб за один клуб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800. Россиянин стал единственным хоккеистом в истории НХЛ, кому удавалось забросить 800 шайб за один клуб. На втором месте по этому показателю идёт Горди Хоу с 786 голами за «Детройт». Третью строчку занимает Марио Лемье, забивший 690 голов за «Питтсбург». Четвёртое место у Уэйна Гретцки с 626 шайбами за «Эдмонтон». На пятом месте Джок Сакик, забивший 625 голов за «Колорадо».

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.