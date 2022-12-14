Бриндамор — о шат-ауте Кочеткова с «Детройтом»: он был великолепен, украл для нас эту игру

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор восхитился игрой российского вратаря «ураганов» Петра Кочеткова в матче с «Детройтом» (1:0). Россиянин оформил второй подряд сухой матч, отразив 27 бросков по воротам.

«Наш вратарь был великолепен. Он украл для нас эту игру, он был феноменален. Он очень любит соревноваться и побеждать. Когда он играет агрессивно, то заряжает всю команду», — цитирует Бриндамора пресс-служба «Каролины».

23-летний голкипер в текущем сезоне провёл 12 матчей, в которых одержал семь побед, продемонстрировав процент отражённых бросков 92,6%. Этот сухой матч стал для Кочеткова третьим в сезоне и карьере в НХЛ.

«Каролина» одержала шесть побед в последних семи матчах и 16 декабря встретится с «Сиэтлом».