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Второй подряд шат-аут Петра Кочеткова принёс «Каролине» победу над «Детройтом»

Второй подряд шат-аут Петра Кочеткова принёс «Каролине» победу над «Детройтом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

У победителей на счету всего лишь один гол. В первом периоде, на 18-й минуте матча, американский защитник Брэди Шей после передач Сета Джарвиса и Еспери Котканиеми открыл счёт голам в игре. Больше в матче никто отличиться не сумел, и шайба Шея стала победной для гостей.

Примечательно, что российский голкипер Пётр Кочетков оформил шат-аут в этом матче. На его счету 27 сейвов. Российский нападающий Андрей Свечников ничем не отметился. Для Кочеткова этот шат-аут стал вторым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Шей (Джарвис, Котканиеми) – 17:20 (5x4)
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