Второй подряд шат-аут Петра Кочеткова принёс «Каролине» победу над «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.



У победителей на счету всего лишь один гол. В первом периоде, на 18-й минуте матча, американский защитник Брэди Шей после передач Сета Джарвиса и Еспери Котканиеми открыл счёт голам в игре. Больше в матче никто отличиться не сумел, и шайба Шея стала победной для гостей.



Примечательно, что российский голкипер Пётр Кочетков оформил шат-аут в этом матче. На его счету 27 сейвов. Российский нападающий Андрей Свечников ничем не отметился. Для Кочеткова этот шат-аут стал вторым кряду.