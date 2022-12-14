Второй подряд шат-аут Петра Кочеткова принёс «Каролине» победу над «Детройтом»
Поделиться
В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.
У победителей на счету всего лишь один гол. В первом периоде, на 18-й минуте матча, американский защитник Брэди Шей после передач Сета Джарвиса и Еспери Котканиеми открыл счёт голам в игре. Больше в матче никто отличиться не сумел, и шайба Шея стала победной для гостей.
Примечательно, что российский голкипер Пётр Кочетков оформил шат-аут в этом матче. На его счету 27 сейвов. Российский нападающий Андрей Свечников ничем не отметился. Для Кочеткова этот шат-аут стал вторым кряду.
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
06:50
-
06:41
-
06:29
-
06:18
-
06:05
-
05:53
-
05:51
-
05:47
-
05:47
-
05:38
-
05:28
-
05:23
-
04:54
-
04:45
-
03:03
-
02:56
-
02:53
- 13 декабря 2022
-
23:40
-
23:25
-
22:54
-
22:19
-
21:58
-
21:26
-
21:00
-
20:58
-
20:29
-
19:56
-
19:53
-
19:28
-
18:57
-
18:20
-
17:51
-
17:24
-
17:21
-
16:53
Партнерский контент