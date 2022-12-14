Календарь и время начала матчей Кубка Первого канала 2022 года

с 15 по 18 декабря на льду «ЦСКА-Арены» в Москве пройдёт Кубок Первого канала – 2022. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана. Впервые за долгое время этот турнир не будет частью Еврохоккейтура.

Все матчи с участием сборной России можно будет посмотреть на Первом канале в прямом эфире. Расписание матчей Кубка Первого канала — 2022:



15 декабря

19:30 мск. Беларусь – Казахстан

16 декабря (пятница)

Первый международный турнир в формате «3х3»

Начало – в 19.00

Участвуют сборные России, Беларуси, Казахстана и Китая

17 декабря, суббота

14:30 мск. Россия – Казахстан

18 декабря, воскресенье

14:30 мск. Россия – Беларусь

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