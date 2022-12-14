Экс-вратарь «Тампы» верит, что Кросби может набрать 100 очков, если сыграет весь сезон

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги Майк Маккенна ответил на вопрос, сколько результативных баллов сможет набрать канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, если проведёт все матчи.

«Сколько очков сможет набрать Кросби, если отыграет полноценный сезон? Пусть будет 110 очков. Думаю, он сможет это сделать. Он не будет первым в лиге, но всё равно сможет быть MVP, особенно если спросить у его партнёров по команде», — сказал Маккенна в эфире SiriusXM NHL Network Radio.



Напомним, Маккенна за свою карьеру поиграл за такие клубы, как «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Коламбус Блю Джекетс», «Аризона Койотс», «Даллас Старз», «Оттава Сенаторз», «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфия Флайерз».