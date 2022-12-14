Александр Овечкин обратился к одноклубникам после исторического гола

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к одноклубникам после хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Благодаря этому 37-летний капитан «столичных» довёл свой результативный счёт до 800 заброшенных шайб.

«Как я всегда говорю, без вас, ребята, очевидно, я бы никогда не достиг таких чисел. Это важно, хорошо для хоккея, отлично для организации. Я, очевидно, счастлив достичь этого с вами, ребята. Это нечто особенное», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

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