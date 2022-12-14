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Владелец «Вашингтона» высказался об историческом голе Александра Овечкина

Владелец «Вашингтона» высказался об историческом голе Александра Овечкина
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис на своей странице в «Твиттере» прокомментировал юбилейный, 800-й гол российского капитана команды Александра Овечкина.

«Овечкин оформляет хет-трик и забивает гол номер 800. Сегодня была сотворена история. Очень люблю и уважаю Алекса. 800 голов в карьеру… С гордостью могу сказать, что мы видели каждый из них!» — говорится в сообщении.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик, доведя свой снайперский счёт до 800 голов в североамериканской карьере. Нападающий стал лишь третьим хоккеистом в истории лиги, добравшимся до этой отметки, — после Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

Этот хет-трик позволил Овечкину выйти на единоличное второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина в общей сложности 872 гола. Он обогнал Горди Хоу и расположился на второй строчке. На первом месте – Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.

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