Овечкин прошёл путь от 700-го до 800-го гола в НХЛ на 69 матчей быстрее Гретцки

Стало известно, как быстро российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин преодолел путь от 700 до 800 голов.

На это капитану «столичных» потребовалось сыграть 162 матча. Это третий результат в карьере россиянина. Отметим, что Уэйну Гретцки на это понадобилась 231 встреча, Горди Хоу — 256.

Все вехи Овечкина:

1-100 голов: 167 матчей;

101-200: 130 матчей;

201-300: 178 матчей;

301-400: 162 матча;

401-500: 168 матчей;

501-600: 190 матчей;

601-700: 155 матчей;

701-800: 162 матча.

Напомним, благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.