Задоров — о жизни в «пузыре»: терпеть не могу тот отель в Эдмонтоне, мне кошмары снятся

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на известном подкасте Райана Уитни Spittin’ Chiclets рассказал о жизни в «пузыре» во время игры за «Колорадо Эвеланш» в плей-офф-2020.

«Многих поздравил с Кубком Стэнли? Да, многих, весь костяк, мы были очень дружны, когда я там играл. В «пузыре» было очень весело. Наверное, я единственный в НХЛ, кому там понравилось. Я с тех пор терпеть не могу тот отель в Эдмонтоне, мне буквально кошмары снятся, когда туда возвращаюсь. Но мне там понравилось, это как русская база, когда в России мы сидели на сборах по три-четыре недели перед сезоном. Постоянно находишься с ребятами, было весело.



По комфорту с отелем базу не сравнить? Да, на базе даже матрасов нет, спишь на бетоне, с камнями под головой (смеётся)», — сказал Задоров.

Полное интервью с Задоровым можно прочитать на «Чемпионате» завтра, 15 декабря, в 10:00.