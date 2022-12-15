Задоров: Дэйл Хантер на меня посмотрел с выражением: «Это ещё кто такой, чёрт побери?»

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на известном подкасте Райана Уитни Spittin’ Chiclets рассказал о жизни в «пузыре» во время игры за «Колорадо Эвеланш» в плей-офф-2020.
«За одно лето вырос на 20 сантиметров. Но я был толстым, когда приехал в «Лондон». Дэйл Хантер на меня посмотрел с выражением: «Это ещё кто такой, чёрт побери? Кого мы задрафтовали?».
Хантер мне устроил лагерь для толстяков. Все игроки ходили в школу, а я её ещё в России закончил, так что мы с Дэйлом крутили велотренажёр каждое утро под хайлайты НХЛ, не говоря друг другу ни слова. Было очень неловко.
Ничего не говорили из-за языкового барьера? Да, я учил английский в школе, но объясниться было тяжело. Но в команде не было русских, так что пришлось учиться. Ребята помогали — Доми, Хорват, Тирни. У меня и учительница была, она не учила меня писать или читать, просто говорила со мной. Английский — лёгкий язык, достаточно 500 слов, чтобы ты уже мог объясняться. Приехать в Северную Америку было моей мечтой, за год до этого я играл в России и смотрел хайлайты OHL, Якупова, Гальченюка, Хохлачёва, и мечтал тоже туда уехать», — сказал Задоров.
Полное интервью читайте на «Чемпионате»:
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