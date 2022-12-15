The Athletic: «Айлендерс» будет сложно сохранить Варламова на следующий сезон

Журналист The Athletic Кевин Курц выразил мнение, что «Нью-Йорк Айлендерс» будет трудно удержать в составе на следующий сезон российского вратаря Семёна Варламова. У голкипера по окончании текущего сезона заканчивается четырёхлетний контракт.
«Варламов является одним из лучших вторых вратарей лиги в этом сезоне, настолько, что справедливо задаться вопросом, могут ли «Айлендерс» рассмотреть возможность его переподписания в следующем сезоне и есть ли возможность сделать это? То, как он играет, в сочетании с постоянным спросом на хорошую игру вратаря может сделать эту задачу трудновыполнимой. Но не стоит недооценивать, насколько он важен для «Айлендерс», которым нужно, чтобы он выигрывал матчи для борьбы за плей-офф», — цитирует журналиста The Athletic.
В текущем сезоне 34-летний вратарь провёл 11 матчей, одержал семь побед с процентом отражённых бросков 91,6%.
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