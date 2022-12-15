Североамериканский журналист: Панарин не удовлетворён своей игрой и скучает по Строуму

Журналист Lohud Винс Меркольяно считает, что российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин снизил продуктивность своей игры из-за потери бывшего партнёра по звену Райана Строума, который в межсезонье подписал контракт с «Анахаймом».

«Если бы «Рейнджерс» предложили Строуму такой же пятилетний контракт за $ 5 млн за сезон, который он получил от «Анахайм Дакс», они почти наверняка смогли бы удержать его. Вместо этого они заключили с Винсентом Трочеком семилетний контракт со средней годовой зарплатой $ 5,625 млн.



Легко понять, почему они увеличили бюджет. Трочек — более разносторонний игрок, чем Строум, с лучшей защитой, катанием и игрой на вбрасываниях. Но «химия» с Панариным была неизвестным фактором, и Трочек ещё не приблизился к Строуму в этом плане.



Ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем делать какие-либо выводы о том, насколько Панарину подходит Трочек, но перемены заставили Артемия изменить свою игру. Он по-прежнему продуктивен и набрал 35 очков (6 голов и 29 передач), в том числе 10 в последних шести играх. Но в нашем разговоре на прошлой неделе он совершенно ясно дал понять, что не удовлетворён своей игрой и считает, что его потенциал гораздо выше», — цитирует журналиста Lohud.

В текущем сезоне Панарин набрал 35 (6+29) очков за 30 игр. Строум в текущем сезоне провёл за «Анахайм» 30 матчей и набрал 14 (7+7) очков. В прошлом сезоне на счету канадца было 54 (21+33) очка за 74 игры за «Рейнджерс».