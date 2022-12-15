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Forbes: «Рейнджерс» восьмой год подряд стали самой дорогой франшизой в НХЛ

Forbes: «Рейнджерс» восьмой год подряд стали самой дорогой франшизой в НХЛ
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Forbes огласил список самых дорогих франшиз НХЛ. Восьмой год подряд этот список возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс», стоимость которой оценивается в $ 2,2 млрд.

Первая десятка самых дорогих франшиз НХЛ выглядит следующим образом:

  1. «Нью-Йорк Рейнджерс» $ 2,2 млрд
  2. «Торонто Мэйпл Лифс» $ 2 млрд
  3. «Монреаль Канадиенс» $ 1,85 млрд
  4. «Чикаго Блэкхоукс» $ 1,5 млрд
  5. «Бостон Брюинз» $ 1,4 млрд
  6. «Лос-Анджелес Кингз» $ 1,3 млрд
  7. «Эдмонтон Ойлерз» $ 1,275 млрд
  8. «Филадельфия Флайерз» $ 1,25 млрд
  9. «Вашингтон Кэпиталз» $ 1,2 млрд
  10. «Сиэтл Кракен» $ 1,05 млрд

В текущем сезоне «Рейнджерс» после 30 матчей занимают восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ. Лидером чемпионата является «Бостон Брюинз».

«Рейнджерс» являются первой американской командой НХЛ, выигравшей Кубок Стэнли. Всего команда четыре раза завоёвывала этот трофей, последний раз в 1994 году.

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