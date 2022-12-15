Forbes: «Рейнджерс» восьмой год подряд стали самой дорогой франшизой в НХЛ
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Forbes огласил список самых дорогих франшиз НХЛ. Восьмой год подряд этот список возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс», стоимость которой оценивается в $ 2,2 млрд.
Первая десятка самых дорогих франшиз НХЛ выглядит следующим образом:
- «Нью-Йорк Рейнджерс» $ 2,2 млрд
- «Торонто Мэйпл Лифс» $ 2 млрд
- «Монреаль Канадиенс» $ 1,85 млрд
- «Чикаго Блэкхоукс» $ 1,5 млрд
- «Бостон Брюинз» $ 1,4 млрд
- «Лос-Анджелес Кингз» $ 1,3 млрд
- «Эдмонтон Ойлерз» $ 1,275 млрд
- «Филадельфия Флайерз» $ 1,25 млрд
- «Вашингтон Кэпиталз» $ 1,2 млрд
- «Сиэтл Кракен» $ 1,05 млрд
В текущем сезоне «Рейнджерс» после 30 матчей занимают восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ. Лидером чемпионата является «Бостон Брюинз».
«Рейнджерс» являются первой американской командой НХЛ, выигравшей Кубок Стэнли. Всего команда четыре раза завоёвывала этот трофей, последний раз в 1994 году.
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