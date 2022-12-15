Североамериканский журналист: Шестёркин тащит «Рейнджерс» на своей спине

Журналист Lohud Винс Меркольяно считает, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин показывает отличную игру в последних матчах. Команда из Нью-Йорка одержала четыре победы кряду, в которых ворота защищал российский голкипер.
«Игорь Шестёркин, без сомнения, является важнейшей частью этих побед. Он продемонстрировал процент отражённых бросков 94,8% в своих последних трёх стартах. Победа в матче с «Колорадо», в котором он сделал 41 сейв, напоминает одну из его попыток тащить команду на своей спине в прошлом сезоне. Чтобы «Рейнджерс» по-настоящему конкурировали в сложной Восточной конференции, он нужен им в отличной форме. Потому что многие другие проблемы, которые преследовали команду, всё ещё существуют», — цитирует журналиста Lohud.
В текущем сезоне 26-летний голкипер провёл 22 матча, в которых одержал 14 побед с процентом отражённых бросков 91,6%. «Рейнджерс» после 30 матчей занимают восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ.
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