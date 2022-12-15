Джиошвили ответил на вопрос о стремительном пути от игры в ВХЛ до вызова в сборную России

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Максим Джиошвили рассказал о волнении перед дебютной игрой за сборную России на Кубке Первого канала.

«Успел отдохнуть и восстановиться после дерби со «Спартаком», успел даже потом поработать. Сейчас готовимся к турниру. Очень рад приглашению в сборную России, очень приятно. Надеюсь, что, скажем так, не подведу. Буду выкладываться на полную, а там посмотрим. Надеюсь, всё получится.

Стремительное развитие карьеры от ВХЛ до сборной России всего за полгода? Никогда не загадывал и просто работал. Иногда это занимает время и вот так случается. Я просто работал над собой. Естественно, немного волнуюсь. Но думаю, что к игре немного отойду, и там уже будет не до волнения. Нужно будет хорошо играть и обыгрывать соперника.

Давал ли Алексей Николаевич Кудашов мне какие-то дополнительные напутствия? От него были только слова поддержки. Он просил не тушеваться», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.