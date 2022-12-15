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Джиошвили: слышал, как Сушко обещал нас порвать. Жду встречи на льду

Джиошвили: слышал, как Сушко обещал нас порвать. Жду встречи на льду
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Нападающий московского «Динамо» и сборной России Максим Джиошвили рассказал о партнёрах по звену и предстоящей встрече со сборной Беларуси на Кубке Первого канала.

«За игрой Сафонова и Воронкова следил раньше, они всё-таки не первый год находятся в КХЛ. Они молодые и быстрые ребята. Форварды такого таранного типа, как и я, но при этом достаточно техничные. Надеюсь, что мы поймаем «химию» и будем доминировать.

Шутили ли с динамовскими белорусами на тему очного матча, с тем же Сушко, например? Ещё не успел с ними обсудить ситуацию. Но только слышал, как он говорил, что типа нас порвёт. Ну посмотрим. Теперь ещё сильнее жду с ним встречи на льду? Да (смеётся)», — сказал Джиошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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