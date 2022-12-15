Телегин: без сборной России на международных турнирах меньше ажиотажа, уровень падает

Защитник «Трактора» Сергей Телегин оценил международные турниры без национальной команды России.

«Насколько расстраивает, что у сборной России нет возможности выступать на международных турнирах? Конечно, обидно, что сборная России не играет на чемпионатах мирах и на других турнирах. Поэтому надо пользоваться такими шансами, как Кубок Первого канала.

Согласен ли с тем, что крупные турниры без сборной России потеряли свой интерес? Конечно, без сборной России меньше ажиотажа. Вот в августе был молодёжный чемпионат мира, что там смотреть? Я даже не следил за турниром. Видел только новости в «Телеграме», что болельщики не ходят. Уровень падает», — приводит слова Телегина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Телегин провёл за «Трактор» 32 игры, в которых набрал 13 (4+9) очков.