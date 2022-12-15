«Это моя работа». Овечкин ответил на вопрос сына после хет-трика «Чикаго»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в преддверии матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Далласом» (16 декабря 3:00 мск) рассказал о том, как его сын отреагировал на хет-трик в матче с «Чикаго» (7:3).

«Мой сын спросил меня сегодня: «Папа, как ты забил три гола в ворота «Чикаго»?» Это моя работа», — приводит слова Овечкина журналист Том Гуллити в своём «твиттере».

Также, Александр добавил, что его семья будет на матче с «Далласом», чтобы воочию увидеть, как Овечкин, возможно, выйдет на второе место в списке лучших снайперов НХЛ и побьёт достижение Горди Хоу.

Напомним, до второго места Хоу Александру осталось забросить одну шайбу. До рекорда Уэйна Гретцки осталось забить 94 гола.