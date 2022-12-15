Кожевников: канадцы русофобы? Не видел такого, у них прекрасное отношение

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о переносе Кубка мира по хоккею на 2025 год и об отношении канадских болельщиков к России.
«Решение НХЛ о переносе Кубка мира на 2025 год, говорит о том, что они без русских не хотят играть? Да, и мы говорили, что без русских — это не Кубок мира. И народ не пойдёт. Молодёжный чемпионат мира в Канаде это показал. Никого не было. Даже на матчах с канадской сборной, без русских — это им неинтересно!
Надо ли соглашаться на возвращение России на Олимпиады без гимна и флага? Самое главное, чтобы вообще ребята участвовали. Мы то знаем, что они наши. С гимном или без. Понятно, что это всё патриотизм. Но разве без флага и гимна мы не патриоты? Ничего сверхъестественного тут нет. Но, если полмира подлецов, и все они русофобы, что мы можем сделать? Ничего. Поэтому у ребят должна быть перспектива за сборные выступать. Это самое главное. Остальное вторично: приедет домой, встретим с флагом, гимн сыграем.
Несмотря на всю русофобию, из НХЛ наших игроков не хотят отпускать? А разве канадцы русофобы? Не видел я такого в НХЛ. Прекрасное отношение: болельщиков и всех. Подлецы — это финны, шведы, чехи, вся эта Европа! А канадцы — молодцы, они понимают, что это деньги, бизнес. Посмотрите, сколько наших они каждый год забирают», — цитирует Кожевникова «Спорт уик-энд».
Напомним, ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщал о переносе Кубка мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й.
- 15 декабря 2022
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