Форвард «Вашингтона»: Овечкин однажды станет первым. Но до тех пор он будет на охоте

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта поделился мнением о погоне 37-летнего российского одноклубника Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Капитан «столичных», забросивший за карьеру в НХЛ ровно 800 шайб, отстаёт от великого канадского хоккеиста на 94 гола.



«Думаю, однажды он станет первым. Он может получить это ощущение облегчения. Но до тех пор он будет на охоте. И это то, что мы любим в нём», — приводит слова Манты официальный сайт НХЛ.



Напомним, благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Новость по теме Владелец «Вашингтона» высказался об историческом голе Александра Овечкина