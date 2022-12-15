Самсонов и Мюррей в «Торонто» — лидеры топ-10 приобретений межсезонья по версии the Score

Сайт the Score составил топ-10 лучших приобретений этого межсезонья.

На первых двух строчках — вратарский тандем из «Торонто Мэйпл Лифс» — Илья Самсонов и Мэтт Мюррей.

«Мы решили сгруппировать два первых места. Несмотря на то, что показатели Самсонова немного лучше, чем у Мюррея, оба они исключительны и входят в десятку лучших в лиге по сейвам выше ожидаемого.

Доступность — единственный недостаток вратарского тандема «Торонто», так как они оба пропустили несколько матчей из-за травм. Но в здоровом состоянии Мюррей и Самсонов сформировали лучший дуэт вратарей в лиге и являются основной причиной блестящего результата «Лифс», — сказано в статье.

Также в рейтинге на четвёртом месте переход голкипера Александра Георгиева в «Колорадо», на шестом — подписание «Ванкувером» российского нападающего Андрея Кузьменко.