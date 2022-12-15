Скабелка: матч с Россией принципиальный? Игры сборной предполагают, что ты хочешь победить

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка после поражения от сборной Беларуси (1:4) ответил, принципиален ли для него матч со сборной Россией и оценил состояние своих хоккеистов.
«Много ли звёзд у россиян и принципиален ли для меня матч с ними? Скажу так — игры сборной априори предполагают, что ты хочешь победить, ты представляешь страну. Не бывает проходных матчей. Мы просмотрели опубликованный состав России, сильные ребята. Молодая и интересная сборная.
Хоккей в Беларуси развивается, рад ли я? Конечно, я рад, Хорошая молодая команда.
Что с натурализованными игроками? Диц – у него травма. Он ещё не снял гипс с ноги. У него был серьёзный перелом. Остальные ребята – ждём их в сборной на ЧМ, рассчитываем на них.
Что с результативностью Михайлиса? Если бы я знал однозначный ответ, результативность у него бы выросла. Не всё получается. Могу предположить, что он играл с одними и теми же партнёрами два последние года. И мы пока не можем подобрать ему партнеров, или он не может адаптироваться, возможно в этом проблема», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 15 декабря 2022
-
22:55
-
22:42
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:17
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:25
-
21:01
-
20:49
-
20:42
-
20:12
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:37
-
19:26
-
19:07
-
18:57
-
18:48
-
18:32
-
18:12
-
17:58
-
17:46
-
16:59
-
16:50
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:09
-
16:05
-
15:55