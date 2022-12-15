Скабелка: матч с Россией принципиальный? Игры сборной предполагают, что ты хочешь победить

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка после поражения от сборной Беларуси (1:4) ответил, принципиален ли для него матч со сборной Россией и оценил состояние своих хоккеистов.

«Много ли звёзд у россиян и принципиален ли для меня матч с ними? Скажу так — игры сборной априори предполагают, что ты хочешь победить, ты представляешь страну. Не бывает проходных матчей. Мы просмотрели опубликованный состав России, сильные ребята. Молодая и интересная сборная.



Хоккей в Беларуси развивается, рад ли я? Конечно, я рад, Хорошая молодая команда.



Что с натурализованными игроками? Диц – у него травма. Он ещё не снял гипс с ноги. У него был серьёзный перелом. Остальные ребята – ждём их в сборной на ЧМ, рассчитываем на них.



Что с результативностью Михайлиса? Если бы я знал однозначный ответ, результативность у него бы выросла. Не всё получается. Могу предположить, что он играл с одними и теми же партнёрами два последние года. И мы пока не можем подобрать ему партнеров, или он не может адаптироваться, возможно в этом проблема», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.