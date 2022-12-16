Пол Штястны проводит 1100-й матч в карьере в НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Пол Штястны проводит свой юбилейный матч в карьере в Нацональной хоккейной лиге. Встреча регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» для Штястны стала 1100-й в карьере.



В 2005 году хоккеист был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 44-м номером. В НХЛ он выступал за «Колорадо», «Сент-Луис Блюз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». В прошлом сезоне он провёл 71 матч в регулярном чемпионате в составе «Виннипег Джетс» и набрал 45 (21+24) очков, после чего стал свободным агентом. В межсезонье Штястны подписал контракт с «Каролиной»



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Пол Штястны в 27 матчах набрал 7 (1+6) очков.



Всего за карьеру Штястны набрал 807 (285+522) очка при показателе полезности "+49".