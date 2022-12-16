«Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с нападающим Тревором Муром на пять лет

Нападающий Тревор Мур подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение с Муром рассчитано на пять лет. Сумма сделки составляет $ 21 млн.



Тревор Мур начал карьеру в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2018?2019, подписав контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». При этом Мур не был выбран на драфте НХЛ. Спортсмен провёл в составе «Торонто» три сезона, после чего перебрался в Лос-Анджелес.



В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Мур провёл 32 матча, набрав в них 18 (7+11) очков с показателем полезности "-4". Всего на счету 27-летнего хоккеиста 236 матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 107 (42+65) очков с показателем полезности "+8".

