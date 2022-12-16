Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Сиэтл»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.



Уже на 11-й минуте матча российский нападающий Андрей Свечников открыл счёт голам в игре. Спустя семь минут Дерек Степан удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировали Джек Друри и Кэлвин де Хаан. На 23-й минуте Стефан Ноэсен реализовал буллит.



Далее на 32-й минуте один гол отыграл Райан Донато. Передачи ему отдали Карсон Суси и Янни Гурд. На 50-й минуте отличился Даниэлт Споонг, но сравнять гостям так и не удалось.



Российский голкипер Пётр Кочетков совершил 15 сейвов.

В параллельном матче в Монреале «Монреаль Канадиенс» принимал «Анахайм Дакс». В этой игре победили гости со счётом 5:2.



За хозяев забил дважды Коул Кофилд. У гостей отличились Трой Терри, Адам Хенрик, Фрэнк Ватрано и Йон Клинберг (дубль).