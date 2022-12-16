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Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Сиэтл»

Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Сиэтл»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 3:2.

Уже на 11-й минуте матча российский нападающий Андрей Свечников открыл счёт голам в игре. Спустя семь минут Дерек Степан удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировали Джек Друри и Кэлвин де Хаан. На 23-й минуте Стефан Ноэсен реализовал буллит.

Далее на 32-й минуте один гол отыграл Райан Донато. Передачи ему отдали Карсон Суси и Янни Гурд. На 50-й минуте отличился Даниэлт Споонг, но сравнять гостям так и не удалось.

Российский голкипер Пётр Кочетков совершил 15 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Свечников – 10:10 (5x5)   2:0 Степан (Друри, де Хаан) – 17:16 (5x5)   3:0 Ноэсен – 22:08 (бул)   3:1 Донато (Суси, Гурд) – 31:26 (5x5)   3:2 Спронг (Танев, Борген) – 49:14 (5x5)

В параллельном матче в Монреале «Монреаль Канадиенс» принимал «Анахайм Дакс». В этой игре победили гости со счётом 5:2.

За хозяев забил дважды Коул Кофилд. У гостей отличились Трой Терри, Адам Хенрик, Фрэнк Ватрано и Йон Клинберг (дубль).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Зеграс, Мактавиш) – 17:28 (5x4)   0:2 Клингберг (Зеграс, Хенрик) – 17:56 (5x5)   1:2 Кофилд (Дак, Друен) – 43:11 (5x4)   2:2 Кофилд (Ковачевич, Харрис) – 46:37 (5x5)   2:3 Клингберг (Ватрано, Строум) – 50:55 (5x5)   2:4 Хенрик (Мактавиш) – 58:32 (en)   2:5 Ватрано (Сильверберг) – 59:51 (en)
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