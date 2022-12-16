Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассистентский хет-трик Никиты Кучерова принёс «Тампе» победу над «Коламбусом»

Ассистентский хет-трик Никиты Кучерова принёс «Тампе» победу над «Коламбусом»
Комментарии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.

Уже на 4-й минуте матча российский нападающий Владислав Наместников отметился голевой передачей. Он отдал пас перед голом Пьера-Эдуарда Белльмара. На 24-й минуте российский нападающий Кирилл Марченко сравнял счёт.

Далее аж на 50-й минуте Брейден Пойнт вывел хозяев вперёд после паса российского нападающего Никиты Кучерова. Через четыре минуты Кучеров отдал голевой пас на Брэндона Хагеля. А ещё через четыре минуты Хагель оформил дубль с передачи Кучерова.

Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 25 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Белльмар (Наместников, Хедман) – 03:57 (5x5)   1:1 Марченко (Силлинджер, Гудбрансон) – 23:10 (5x5)   2:1 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 49:02 (5x5)   3:1 Хагель (Кучеров, Хедман) – 53:36 (5x5)   4:1 Хагель (Кучеров, Коул) – 57:19 (en)

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». В этой игре победили гости со счётом 2:1.

За хозяев забил Джек Хьюз, а у гостей отличились Скотт Лотон и Трэвис Конечны.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хьюз (Хэмилтон) – 04:20 (5x4)   1:1 Лотон (Санхайм, Кейтс) – 24:12 (5x4)   1:2 Конечны (Кейтс) – 51:46 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022