Ассистентский хет-трик Никиты Кучерова принёс «Тампе» победу над «Коламбусом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:1.



Уже на 4-й минуте матча российский нападающий Владислав Наместников отметился голевой передачей. Он отдал пас перед голом Пьера-Эдуарда Белльмара. На 24-й минуте российский нападающий Кирилл Марченко сравнял счёт.



Далее аж на 50-й минуте Брейден Пойнт вывел хозяев вперёд после паса российского нападающего Никиты Кучерова. Через четыре минуты Кучеров отдал голевой пас на Брэндона Хагеля. А ещё через четыре минуты Хагель оформил дубль с передачи Кучерова.



Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 25 сейвов.

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». В этой игре победили гости со счётом 2:1.



За хозяев забил Джек Хьюз, а у гостей отличились Скотт Лотон и Трэвис Конечны.