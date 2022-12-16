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Главный тренер «Далласа» рассказал, как мотивировал свою команду с помощью Овечкина

Главный тренер «Далласа» рассказал, как мотивировал свою команду с помощью Овечкина
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Главный тренер «Старз» Питер Дебур перед матчем сказал своей команде в качестве мотивации, что все игроки «Кэпиталз» сойдут со скамейки запасных отпраздновать следующий гол Александра Овечкина, если тот поразит ворота хозяев.

«Овечкин — великий игрок, но вряд ли вы хотите быть частью этой истории», — приводит слова Дебура Том Гулитти в своём «твиттере».

Счет в матче открыл нападающий «Кэпиталз» Конор Шири на 30-й минуте встречи. Победу «Далласу» принесли голы Джейми Бенна и Колина Миллера.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился по ходу этой встречи результативной передачей. Для Овечкина эта передача стала 645-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на 70-е место в истории НХЛ и сравнялся с легендарным Бобби Орром.

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