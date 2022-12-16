Марнер не смог продлить свою 23-матчевую результативную серию в матче с «Рейнджерс»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Канадский нападающий «Торонто» Митчелл Марнер не смог отличиться и прервал свою 23-матчевую результативную серию. Результативная серия канадца стала рекордной в истории «Торонто» и третьей по продолжительности среди действующих хоккеистов. Марнер за этот отрезок набрал 32 (11+21) очка.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набирал очки в 25 матчах подряд в сезоне-2010/2011. Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отличался в 26 матчах подряд в сезоне-2014/2015.

Помешал канадцу продлить результативную серию российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил бросок Марнера в концовке третьего периода.

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В прошедшем матче Шестёркин отразил 22 из 23 бросков и был признан второй звездой встречи.