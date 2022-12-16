Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Марнер не смог продлить свою 23-матчевую результативную серию в матче с «Рейнджерс»

Марнер не смог продлить свою 23-матчевую результативную серию в матче с «Рейнджерс»
Комментарии

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Канадский нападающий «Торонто» Митчелл Марнер не смог отличиться и прервал свою 23-матчевую результативную серию. Результативная серия канадца стала рекордной в истории «Торонто» и третьей по продолжительности среди действующих хоккеистов. Марнер за этот отрезок набрал 32 (11+21) очка.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набирал очки в 25 матчах подряд в сезоне-2010/2011. Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отличался в 26 матчах подряд в сезоне-2014/2015.

Помешал канадцу продлить результативную серию российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил бросок Марнера в концовке третьего периода.

ВИДЕО

В прошедшем матче Шестёркин отразил 22 из 23 бросков и был признан второй звездой встречи.

Новость по теме
Дубль Джимми Веси помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022