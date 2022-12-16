Марнер не смог продлить свою 23-матчевую результативную серию в матче с «Рейнджерс»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
Канадский нападающий «Торонто» Митчелл Марнер не смог отличиться и прервал свою 23-матчевую результативную серию. Результативная серия канадца стала рекордной в истории «Торонто» и третьей по продолжительности среди действующих хоккеистов. Марнер за этот отрезок набрал 32 (11+21) очка.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набирал очки в 25 матчах подряд в сезоне-2010/2011. Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн отличался в 26 матчах подряд в сезоне-2014/2015.
Помешал канадцу продлить результативную серию российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил бросок Марнера в концовке третьего периода.
В прошедшем матче Шестёркин отразил 22 из 23 бросков и был признан второй звездой встречи.
- 16 декабря 2022
-
10:56
-
10:30
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:23
-
08:58
-
08:46
-
08:32
-
08:22
-
08:12
-
07:54
-
07:46
-
07:31
-
07:12
-
07:05
-
06:46
-
06:40
-
06:38
-
06:22
-
06:09
-
06:04
-
05:52
-
05:45
-
05:42
-
05:35
-
04:47
-
04:21
-
04:00
-
03:57
-
03:51
-
03:44
-
00:31
- 15 декабря 2022
-
23:55
-
23:46