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«Сент-Луис» получил редкий малый скамеечный штраф в матче с «Эдмонтоном»

«Сент-Луис» получил редкий малый скамеечный штраф в матче с «Эдмонтоном»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хайман (Драйзайтль, Бэрри) – 01:03 (5x4)   1:1 Кайру (Бучневич, Шенн) – 06:47 (5x5)   2:1 Макдэвид (Бэрри, Скиннер) – 24:42 (5x4)   3:1 Ямамото (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 50:36 (5x5)   3:2 Томас (Барбашёв, Кайру) – 51:25 (5x5)   3:3 Тарасенко (Кайру) – 59:40 (4x5)   3:4 Кайру – 65:00 (ПБ)

Через 31 секунду после начала матча прозвучал свисток и судьи начали совещаться друг с другом. Оказалось, что «Сент-Луис» выпустил на лёд пятёрку, отличную от той, что прописана в стартовом составе команды в официальном протоколе матча. Вместо Брендона Саада на лёд вышел Брэйден Шенн. В результате арбитры встречи выписали «блюзменам» малый скамеечный штраф. Численное преимущество реализовал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман.

«Это просто была небрежность. На самом деле я не придаю этому значения», — приводит слова главного тренера «Сент-Луиса» Крэйга Берюбе пресс-служба «Блюз».

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