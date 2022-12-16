«Сент-Луис» получил редкий малый скамеечный штраф в матче с «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
Через 31 секунду после начала матча прозвучал свисток и судьи начали совещаться друг с другом. Оказалось, что «Сент-Луис» выпустил на лёд пятёрку, отличную от той, что прописана в стартовом составе команды в официальном протоколе матча. Вместо Брендона Саада на лёд вышел Брэйден Шенн. В результате арбитры встречи выписали «блюзменам» малый скамеечный штраф. Численное преимущество реализовал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман.
«Это просто была небрежность. На самом деле я не придаю этому значения», — приводит слова главного тренера «Сент-Луиса» Крэйга Берюбе пресс-служба «Блюз».
- 16 декабря 2022
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