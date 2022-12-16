The Athletic: если хотите сейчас переименовать «Морис Ришар» в честь Овечкина, забудьте

Журналист The Athletic Шон Макиндо считает, что через пару лет в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина могут назвать награду. Тем не менее обозреватель призвал не трогать сейчас награду «Морис Ришар Трофи», вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата. Сам Овечкин девять раз выигрывал этот приз.

«Да, будут призывы переименовать «Морис Ришар Трофи» в честь Овечкина, особенно после того, как он побьёт рекорд Гретцки. Это каверзный момент, потому что Ови всё ещё в деле и, в отличие от, например, Бержерона, ещё пару лет будет играть. Не говоря уже о том, что в это может вмешаться политика. Вероятно, по поводу Овечкина лучше подождать. Если НХЛ не будет торопиться, то, возможно, это не будет проблемой через пять или 10 лет. Но если вы хотите сделать это сейчас… лучше оставьте эту затею. Эй, возможно, через пару лет некоторым звёздным позициям начнут присваивать имена знаменитых экс-хоккеистов, среди которых будет и Овечкин, и Никлас Лидстрём, и Сидни Кросби. Но не трогайте награду «Морис Ришар», — приводит слова Макиндо The Athletic.