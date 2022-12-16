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Овечкин стал игроком недели в НХЛ по версии профсоюза игроков лиги

Овечкин стал игроком недели в НХЛ по версии профсоюза игроков лиги
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ (NHLPA). Об этом было сообщено на официальной странице организации в «Твиттере».

На прошедшей неделе 37-нападающий принял участие в четырёх встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Овечкин забросил пять шайб и отдал три результативные передачи, суммарно записав на свой счёт восемь очков. Российский капитан «Вашингтона» добрался до юбилейной отметки в 800 голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ.

Отметим, что Овечкин — лишь третий игрок, достигший такого результата в истории НХЛ. Двумя другими стали Уэйн Гретцки (894), а также Горди Хоу, от которого россиянин отстаёт лишь на один гол (800 против 801).

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