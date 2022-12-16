Тэйвз: весь мир не мог поверить, что Гретцки обогнал Хоу. Теперь Овечкин близок к этому

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Горди Хоу и Уэйном Гретцки.

«В детстве я был одержим Уэйном Гретцки. Я помню, как он забил тот самый гол, как прыгал на коньках, и весь мир просто не мог поверить, что Уэйн Гретцки обогнал Горди Хоу.



Теперь Алекс тоже близок к тому, чтобы сделать это. Так что мне довольно интересно думать об этом воспоминании для себя, думать, что уровень, на котором он сейчас находится, довольно невероятен», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.

Отметим, что сейчас на счету Овечкина 800 голов. Российский нападающий на одну шайбу отстаёт от Горди Хоу (801) и на 94 от Уэйна Гретцки.