Тэйвз: весь мир не мог поверить, что Гретцки обогнал Хоу. Теперь Овечкин близок к этому
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Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Горди Хоу и Уэйном Гретцки.
«В детстве я был одержим Уэйном Гретцки. Я помню, как он забил тот самый гол, как прыгал на коньках, и весь мир просто не мог поверить, что Уэйн Гретцки обогнал Горди Хоу.
Теперь Алекс тоже близок к тому, чтобы сделать это. Так что мне довольно интересно думать об этом воспоминании для себя, думать, что уровень, на котором он сейчас находится, довольно невероятен», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.
Отметим, что сейчас на счету Овечкина 800 голов. Российский нападающий на одну шайбу отстаёт от Горди Хоу (801) и на 94 от Уэйна Гретцки.
Новость по темеThe Athletic: если хотите сейчас переименовать «Морис Ришар» в честь Овечкина, забудьте
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