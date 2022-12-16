Журналист The Athletic объяснил попадание Тарасенко в топ игроков, которых могут обменять

Журналист The Athletic Эрик Духачек высказался о попадании российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в топ-25 игроков НХЛ, которых могут обменять до дедлайна.

«Даже в те годы, когда «блюзмены» были претендентами на плей-офф, генеральный менеджер Даг Армстронг не боялся сделать смелое заявление. Первоначальный запрос на обмен Тарасенко поступил более года назад, но теперь, когда его восьмилетний контракт на $ 60 млн подходит к своим последним месяцам, а в предыдущем сезоне он был здоров и сыграл 75 матчей, найти для него партнёра, который нуждается в улучшении личной статистики, должно быть намного проще. Несмотря на запрос на обмен, у Влади есть полный запрет на обмен, и это ограничит прибыль», — приводит слова Духачека The Athletic.