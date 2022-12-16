The Athletic считает, что «Миннесота» может обменять альтернативного капитана Дамбу

Журналист The Athletic Майкл Руссо высказался о попадании защитника и альтернативного капитана «Миннесоты Уайлд» Мэтта Дамбы в топ-25 игроков НХЛ, которых могут обменять до дедлайна.

«Будет он обменян или нет, это, вероятно, конец странной игры защитника в «Миннесоте». Он был выбран в первом раунде 2012 года. Когда-то казалось, что он будет настолько же хорош в атаке, метким снайпером, пока в декабре 2018 года он не подрался с Мэттью Ткачуком и не порвал себе грудные мышцы вдребезги. С тех пор он не был прежним, но пережил два драфта расширения, годы слухов об обмене и, без сомнения, нескольких попыток «Уайлд» обменять его. Даже если бы он был готов пойти на значительное сокращение зарплаты, чтобы остаться, «Миннесота» обменяет его в это межсезонье из-за их предполагаемой глубины защитной линии благодаря проспектам. У клуба есть желание попасть в плей-офф, но они всё ещё могут захотеть обменять Дамбу. Он был обузой слишком много матчей в этом сезоне», — приводит слова Руссо The Athletic.