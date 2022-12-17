Шайбы Бучневича и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» закончилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч завершился победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Брэндон Саад, Джордан Кайру, отметившийся дублем, а также российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Бучневич, забившие по голу. На их счету также по одной результативной передаче.
У хозяев забивал Коннор Мэки. Защитник отметился дублем.
Для «Сени-Луиса» эта победа стала третьей кряду. В предыдущем матче был обыгран «Эдмонтон». «Калгари», в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд. В прошлом матче команда уступила «Ванкуверу».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Барбашёв (Томас) – 04:07 1:1 Мэки (Дюбе, Линдхольм) – 16:01 (5x5) 1:2 Кайру (Шенн, Бучневич) – 23:08 (5x4) 1:3 Бучневич (Шенн, Крюг) – 43:46 (5x5) 2:3 Мэки (Дюбе, Линдхольм) – 47:40 (5x5) 2:4 Саад – 48:58 (5x5) 2:5 Кайру (Томас, Барбашёв) – 49:59 (5x5)
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