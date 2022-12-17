Шайбы Бучневича и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» закончилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч завершился победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Брэндон Саад, Джордан Кайру, отметившийся дублем, а также российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Бучневич, забившие по голу. На их счету также по одной результативной передаче.

У хозяев забивал Коннор Мэки. Защитник отметился дублем.

Для «Сени-Луиса» эта победа стала третьей кряду. В предыдущем матче был обыгран «Эдмонтон». «Калгари», в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд. В прошлом матче команда уступила «Ванкуверу».