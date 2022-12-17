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Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Казахстаном

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Казахстаном
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Стали известны сочетания звеньев сборной России на первый матч Кубка Первого канала со сборной Казахстана.

Первое звено: Максим Джиошвили — Илья Сафонов — Дмитрий Воронков, Владислав Провольнев — Александр Никишин.

Второе звено: Сергей Толчинский — Кирилл Семёнов — Арсений Грицюк, Егор Яковлев — Александр Елесин.

Третье звено: Константин Окулов — Михаил Григоренко — Максим Мамин, Григорий Дронов — Никита Нестеров.

Четвёртое звено: Владимир Ткачёв — Александр Кадейкин — Павел Карнаухов, Семён Чистяков.

Основной вратарь: Максим Дорожко. Запасной: Илья Коновалов.

Матч с Казахстаном пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене» 17 декабря. Начало матча — в 14:30 мск. Напомним, во вчерашнем турнире в формате «3х3» сборная России заняла третье место.

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