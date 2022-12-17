Сборная России с крупным счётом победила сборную Казахстана на Кубке Первого канала

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился первый матч сборной России в рамках Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова принимали сборную Казахстана. Победу со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) одержали хозяева.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий гостей Кирилл Савицкий с передач Никиты Михайлиса и Егора Петухова. На 12-й минуте первого периода счёт сравнял Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова. Через три минуты Максим Джиошвили с передач Ильи Сафонова и Александра Никишина вывел сборную России вперёд.

На восьмой минуте второго периода третью шайбу в ворота гостей забросил Александр Кадейкин с передачи Александра Елесина. Дмитрий Воронков с передач Никиты Нестерова и Ильи Сафонова сделал счёт 4:1. На 17-й минуте второго периода Кирилл Семёнов с передачи Павла Карнаухова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода вторую шайбу сборной Казахстана забросил Роман Старченко с передач Никиты Михайлиса и Кирилла Полохова. На 12-й минуте третьего периода шестую шайбу сборной России забросил Дмитрий Воронков с передачи Максима Джиошвили.

В следующем матче сборная России встретится со сборной Беларуси. Игра начнётся 18 декабря в 14:30 мск.