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Сборная России с крупным счётом победила сборную Казахстана на Кубке Первого канала

Сборная России с крупным счётом победила сборную Казахстана на Кубке Первого канала
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В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился первый матч сборной России в рамках Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова принимали сборную Казахстана. Победу со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) одержали хозяева.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий гостей Кирилл Савицкий с передач Никиты Михайлиса и Егора Петухова. На 12-й минуте первого периода счёт сравнял Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова. Через три минуты Максим Джиошвили с передач Ильи Сафонова и Александра Никишина вывел сборную России вперёд.

На восьмой минуте второго периода третью шайбу в ворота гостей забросил Александр Кадейкин с передачи Александра Елесина. Дмитрий Воронков с передач Никиты Нестерова и Ильи Сафонова сделал счёт 4:1. На 17-й минуте второго периода Кирилл Семёнов с передачи Павла Карнаухова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода вторую шайбу сборной Казахстана забросил Роман Старченко с передач Никиты Михайлиса и Кирилла Полохова. На 12-й минуте третьего периода шестую шайбу сборной России забросил Дмитрий Воронков с передачи Максима Джиошвили.

Кубок Первого канала. Кубок Первого канала
17 декабря 2022, суббота. 14:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 2
Казахстан
0:1 Савицкий (Михайлис, Петухов) – 02:10 (5x4)   1:1 Окулов (Нестеров) – 11:33 (5x4)   2:1 Джиошвили (Сафонов, Никишин) – 14:45 (5x5)   3:1 Кадейкин (Елесин) – 27:44 (5x5)   4:1 Воронков (Нестеров, Сафонов) – 32:34 (5x5)   5:1 Семёнов (Карнаухов) – 36:41 (5x5)   5:2 Старченко (Михайлис, Полохов) – 42:16 (5x5)   6:2 Воронков (Джиошвили) – 51:48 (5x5)

В следующем матче сборная России встретится со сборной Беларуси. Игра начнётся 18 декабря в 14:30 мск.

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