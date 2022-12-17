Журналист Харман Дайал на сайте The Athletic оценил шансы «Нью-Йорк Айлендерс» попасть в плей-офф.
«Айлендерс» могут похвастаться, пожалуй, лучшим тандемом вратарей в НХЛ. Илья Сорокин уверенно идёт на «Везина Трофи», Семён Варламов также показывает стабильную игру с 91,6 % отражённых бросков в 11 матчах. В центре внимания, конечно, Сорокин, но влияние Варламова нельзя не отметить. Основные голкиперы в НХЛ сейчас не могут проводить около 65 матчей, как когда-то, поэтому наличие надёжного второго номера жизненно важно. Лу Ламорелло (генеральный менеджер «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата») принял смелое решение удержать Варламова вместо того, чтобы отдать его и перераспределить кэпхит для подписания лучших форвардов. Благодаря этому «Айлендерс» есть два вратаря «стартового» калибра, в то время как многие команды не могут найти даже одного.
Мэтью Барзал и Брок Нельсон набирают по очку за игру, что даёт «островитянам» критически важный атакующий костяк в центре.
Что смущает? Честно говоря, самая большая проблема, связанная с надеждами «Айлендерс» на плей-офф, не имеет ничего общего с самой командой. Главная проблема — «Столичный дивизион», самый конкурентный в лиге. Даже в гонке за уайлд-кард им придётся бороться с «Пантерами», выигравшими «Президентский кубок» в прошлом сезоне, и «Кэпиталз», которые разгоняются и будут идти по пятам по мере того, как будут возвращаться в строй их игроки.
Основные показатели «островитян» средние по всем направлениям, но, несмотря на это, им не привыкать к плей-офф, и они рассчитывают на вратарский тандем. «Айлендерс» — опытная команда ветеранов, что, несомненно, помогает, но я думаю, что им нужно будет добавить во всём, чтобы попасть в плей-офф», — сказано в статье.
После 31 матча «Айлендерс» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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