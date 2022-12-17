Бояркин отбивался от шайб, болельщик поддерживал в венце из перьев. Фото победы России

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился первый матч сборной России в рамках Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова принимали сборную Казахстана. Победу со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) одержали хозяева.



Лучшие кадры с матча Россия — Казахстан — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над сборной Казахстана (6:2) в рамках Кубка Первого канала.



«Здорово сыграли, хороший счёт, ребята получили удовольствие, забивали на любой вкус. Всё хорошо, куда ещё лучше? Много не забили, но сыграли здорово. У нас был хороший состав, все сильнейшие. Ребята доказали, что хорошо играют, в своих клубах, достойные кандидаты.



Почему выбрали боевой состав, а не новичков? Это выбор тренера, что здесь говорить. Он захотел этих ребят посмотреть. На другом турнире посмотрят других», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.