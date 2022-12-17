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Скабелка рассказал, как сборная Казахстана будет готовиться к ЧМ-2023

Скабелка рассказал, как сборная Казахстана будет готовиться к ЧМ-2023
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Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка после поражения от сборной России (2:6) в рамках Кубка Первого канала — 2022 рассказал, как сборная Казахстана будет готовиться к ЧМ-2023.

«Почему сборная Казахстана больше не сыграет ни одного турнира до чемпионата мира? График достаточно тяжёлый. Мы планируем спарринги в конце апреля и в начале мая», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сборная Казахстана на Кубке Первого канала потерпела два поражения — от сборной Беларуси (1:4) и сборной России (2:6).

Национальная команда России в следующем матче сыграет со сборной Беларуси 18 декабря в 14:30 мск.

Чемпионат мира по хоккею — 2023 пройдёт с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

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