Каменский: в матче России с Казахстаном был немного ошарашен началом игры

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России над сборной Казахстана (6:2).
«Я думаю, что игра всем понравилась. У сборной России не было игровой практики, поэтому начала она матч не лучшим образом, но быстро пришла в себя, вспомнила, что с любыми командами нужно играть в полную силу. Ребята показали тот хоккей, на который рассчитывали. Был настрой у ребят.
Единственное, был немного ошарашен началом игры. Соперник заиграл активно, и ребятам понадобилось немного времени, чтобы адаптироваться. Но они большие мастера, сделали это быстро и взяли игру в свои руки. Второй период вообще отлично провели, показали, как нужно играть, выполнять задания тренерского штаба. Ну а в третьем периоде ребята уже просто доигрывали, показывали свой хоккей, получали удовольствие, – цитирует Каменского Metaratings.ru.
В следующем матче сборная России встретится со сборной Беларуси. Игра начнётся 18 декабря в 14:30 мск.
- 17 декабря 2022
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