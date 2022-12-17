Российский хоккеист клуба лиги Онтарио умер в возрасте 18 лет

Российский нападающий Абакар Казбеков, игравший за клуб хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс», умер в возрасте 18 лет, сообщает официальный «твиттер» клуба. О причинах смерти не сообщается.

«Хоккейная лига Онтарио и «Лондон Найтс» с прискорбием сообщают о внезапной кончине игрока Абакара Казбекова. Абакар был ценным игроком команды с 2021 года. Наши мысли с его семьёй, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что ближайшая игра «Лондон Найтс» отменена и будет проведена позже.

18-летний хоккеист был воспитанником подольского хоккея. В 2020-2021 годах он играл за юниорские команды Канады. В сезоне-2021/2022 он перешёл в клуб хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс». В 21 матче за клуб Казбеков забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-7».

«Лондон Найтс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции хоккейной лиги Онтарио.