Российский хоккеист клуба лиги Онтарио умер в возрасте 18 лет

Российский нападающий Абакар Казбеков, игравший за клуб хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс», умер в возрасте 18 лет, сообщает официальный «твиттер» клуба. О причинах смерти не сообщается.
«Хоккейная лига Онтарио и «Лондон Найтс» с прискорбием сообщают о внезапной кончине игрока Абакара Казбекова. Абакар был ценным игроком команды с 2021 года. Наши мысли с его семьёй, друзьями и товарищами по команде», — говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что ближайшая игра «Лондон Найтс» отменена и будет проведена позже.
18-летний хоккеист был воспитанником подольского хоккея. В 2020-2021 годах он играл за юниорские команды Канады. В сезоне-2021/2022 он перешёл в клуб хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс». В 21 матче за клуб Казбеков забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-7».
«Лондон Найтс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции хоккейной лиги Онтарио.
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