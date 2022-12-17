The Athletic: место Овечкина – на вершине спортивного Олимпа Вашингтона

Журналист Дэвид Олдридж на сайте The Athletic оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в сравнении с другими спортивными командами из столицы США.
«В столице США Овечкин продержался дольше, чем бейсбольный клуб «Вашингтон Нэшионалс». Ови пережил 20 разных квотербеков, выступавших за «Вашингтон Коммандерс».
Из тех 47 игр, в которых он не попадал в заявку, только 27 – вдумайтесь в эту цифру, 27! – были по причине травм. Остальные 20 – в основном из-за дисквалификаций и попадания в ковид-протокол. Это означает, что Овечкин принял участие в 96,5 процента всех матчей «Кэпиталз» с 2005 года. Это безумие!
Место Овечкина – на вершине спортивного Олимпа Вашингтона. Ни один спортсмен из местного клуба не доминировал на таком уровне на протяжении двух десятилетий и не поднимал планку одного клуба так высоко, как Ови», — сказано в статье.
- 17 декабря 2022
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