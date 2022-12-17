Малкин после повреждения в матче с «Флоридой» вернулся к тренировкам с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после повреждения в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2) тренируется с командой, сообщает «твиттер» клуба.

«Он сильный парень. Нам повезло, что мы избежали серьёзной травмы», — цитирует слова главного тренера «пингвинов» Майка Салливана «твиттер» команды.

Напомним, россиянин получил травму от попадания шайбы в ногу после броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Шайба угодила россиянину во внешнюю сторону ноги, чуть выше колена. Малкин закричал и упал на лёд. Нападающий покидал площадку с помощью партнёров по команде.

По итогам встречи на счету россиянина стало 1177 очков в 1011 матчах НХЛ. В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 19 декабря в 1:00 мск.